الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

“حصاد 2024” يحسم أزمة السكر.. ومواطنون لـ"الدستور": قرارات الحكومة قضت على احتكار التجار

السكر
السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو، وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وتم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ فى استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام وهم دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادى.

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السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

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التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين لمصانع السكر.. وإنتاج 7 آلاف طن سكر وموسم التوريد بدأ من 1يناير

توافر السكر بالأسواق

"الدستور" رصد في التقرير التالي توافر السكر في الأسواق، ومدى إمكانية الحصول عليه، وسعره في المحال التجارية.

وقال المواطن إبراهيم محمد، أحد أهالي حي فيصل بمحافظة الجيزة، إن الدولة بذلت جهود كبيرة لحل أزمة السكر التي كادت أن تخنق السوق، مشيرًا إلى جهود الحكومة وضخ السكر في الأسواق بأسعار في متناول الجميع.

وأوضح المواطن عبدالله محمد، أنه في بداية الأزمة كان جشع التجار هو الذي يقود السوق أما الآن وبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السكر ضمن السلع الاستيراتيجة الغير مقبول تخزينها أو تشوينها أو الامتناع عن بيعها، حجبت الدولة هذه السيطرة المفرطة من التجار على السلع الأساسية.

من جانبه، قال المواطن عبدالرحمن إمام، إن الدولة وضعت حد لتخزين السلع الأساسية وعلى رأسها السكر، وهذا ظهر جليًا في التوافر الكبير للسكر في الأسواق، والمحال التجارية

وزارة التموين السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر توافر السكر بالأسواق السلع الأساسية

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