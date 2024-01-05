“حصاد 2024” يحسم أزمة السكر.. ومواطنون لـ"الدستور": قرارات الحكومة قضت على احتكار التجار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو، وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وتم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ فى استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام وهم دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادى.

توافر السكر بالأسواق

"الدستور" رصد في التقرير التالي توافر السكر في الأسواق، ومدى إمكانية الحصول عليه، وسعره في المحال التجارية.

وقال المواطن إبراهيم محمد، أحد أهالي حي فيصل بمحافظة الجيزة، إن الدولة بذلت جهود كبيرة لحل أزمة السكر التي كادت أن تخنق السوق، مشيرًا إلى جهود الحكومة وضخ السكر في الأسواق بأسعار في متناول الجميع.

وأوضح المواطن عبدالله محمد، أنه في بداية الأزمة كان جشع التجار هو الذي يقود السوق أما الآن وبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السكر ضمن السلع الاستيراتيجة الغير مقبول تخزينها أو تشوينها أو الامتناع عن بيعها، حجبت الدولة هذه السيطرة المفرطة من التجار على السلع الأساسية.

من جانبه، قال المواطن عبدالرحمن إمام، إن الدولة وضعت حد لتخزين السلع الأساسية وعلى رأسها السكر، وهذا ظهر جليًا في التوافر الكبير للسكر في الأسواق، والمحال التجارية