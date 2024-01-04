الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار الخضار في الأسواق.. والتجار: "البصل بـ15 جنيه"

الأسواق
الأسواق

شهدت أسواق الجمهورية هذه الأيام تراجعًا في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضار بعد الارتفاع الكبير التي شهدته مؤخرًا، ورصدت "الدستور" هذا التراجع والتي جاءت على النحو التالي:

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أسعار الخضار بالأسواق

تراجعت أسعار بعض أنواع الخضار، حيث تراوح سعر البطاطس بين 8 لـ10 جنيهات، تراوح سعر الطماطم بين ٧ و٨ جنيهات، وتراجعت أسعار البصل بشكل كبير حتى وصلت لـ١٥ و٢٠ جنيهًا للكيلو الواحد بعد أن كان وصل الكيلو مؤخرا لـ٥٠ جنيهًا، فيما يتراوح سعر الخيار من 12 إلى 16 جنيهًا والفلفل الرومي 16 جنيها، الباذنجان الرومي 6 جنيهات سعر الليمون يتراوح من 12 إلى 16 جنيها،  الفاصوليا الخضراء  15 جنيها للكيلو، سعر الجزر  6 جنيهات.

أسعار الفاكهه بالأسواق

شهدت أسعار الفواكه حالة من الاستقرار، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين ٨ لـ١٥ جنيها، اليوسفي تراوح ما بين ٨ لـ١٠ جنيهات، الموز تراوح ما بين ١٢ لـ١٥ جنيها، أما سعر الرمان فقد سجل ٢٠ جنيها للكيلو الواحد.

تجار الأسواق

وقال سيد محمد، أحد تجار السوق بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك العديد من التجار يقومون باحتكار الخضار والفاكهة ويقومون بتخزينهما وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق، إلا أنه من خلال الرقابة والتفتيش المستمر تمنع الدولة الاحتكار وتعاود الأسعار الانخفاض.

من جانبه، أوضح صلاح المنصوري، أحد تجار السوق بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن فترات العروة يقل فيها الإنتاج، وبالتالي ترتفع الأسعار، إلا أن الوقت الحالي في فصل الشتاء يزداد الإنتاج في المحصول، وهو ما يترتب عليه عودة انخفاض الأسعار والرجوع لطبيعتها.

وأضاف ماهر عبد العزيز، أحد تجار السوق بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الخضروات والفواكه تراجعت بشكل كبير نتيجة زيادة الإنتاج، بالتزامن مع جني العروات الجديدة من المحاصيل، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر المقبلة.

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