التموين: نعمل على تأمين احتياج المواطن من السلع وإعادة حوكمة الأسواق

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على التدخل السريع لضبط الأسعار في الأسواق في خال الخروج عن انضباطها.

تأمين احتياجات المواطن

وأكد عشماوي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي احمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تعمل على تأمين احتياج المواطن من السلع، المضاربات على الأسعار، الاضطرابات السلعية وإعادة حوكمتها.

وأضاف في حديثه، أن الحكومة أوقفت العديد من مدلسي الفاتورة الإلكترونية وتم تحويلهم للمحاكمة، علاوة على وقف الشركة صاحبة الفساد من التداول بالبورصة السلعية، والتحصل على المنتج من الشركة، معلنا أنه تتم المتابعة من قبل التموين وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية على كل الشركات بالبورصة.

ضبط الأسعار

وتابع: "الحكومة وفرت كمية سكر تزيد عن الاستهلاك الشهري لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية، وعلى المواطن أن يتابع بنفسه السلع والإبلاغ عن زيادة التاجر عن الحد الأقصى لسعر السلعة، خاصة أن الدولة عازمة على معاقبة التجار الذين يستغلون المستهلك بشكل ردعي وحازم".