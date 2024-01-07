الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على محالات الجزارة فى عيد الميلاد

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

يُعد عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير وفيه ينهي الإقباط صيامهم.

وبالتزامن مع نهاية صوم الإقباط يبدأ العديد من محال الجزارة في الاستعداد لاستقبال المواطنين لشراء كميات من اللحوم الحمراء إعلانا عن إفطارهم، ورصدت "الدستور" حجم إقبال المواطنين على محال الجزارة تزامنا مع إفطار الميلاد والتي جاءت على النحو التالي.

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البتلو والضان.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

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السيسى من قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية: كل عام وأنتم بخير.. وعام سعيد علينا كلنا

إقبال المواطنين على محال الجزارة

وقال محمد الشيخ، صاحب إحدى محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء اللحوم خلال الأيام الجارية وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، لافتا إلى أن انتهاء صوم الأقباط جعل الإقبال يتزايد على شراء اللحوم ومنها جعل الجزارين يقومون بمضاعفة الذبائح.

وأوضح أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بشكل طفيف خلال الأيام الجارية، حيث وصل سعر اللحم الكندوز 350 جنيها للكيلو الواحد، واللحم الكبير 300 جنيه للكيلو الواحد، واللحم المفروم 280 جنيها للكيلو الواحد، والكبدة 300 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم الحمراء

من جانبه أوضح سعد محمد، صاحب إحدى محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على مدار الأسبوع الماضي، وهناك إقبال كبير من قبل الأقباط على شراء اللحوم بكميات كبيرة وذلك لانتهاء فترة الصيام وافطارهم، لافتا إلى أنه حرص على مضاعفة أعداد الذبائح خلال الفترة الجارية لكي يستطيع على سد حاجة كافة الزبائن وطلباتهم خلال الفترة الجارية.

وأكد ماهر محمود، صاحب إحدى محال الجزارة، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم وذلك بسبب زيادة الطلب خلال الفترة الجارية؛ تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد وإقبال الأقباط بشكل كبير على شراء اللحوم وانتهاء صيامهم، لافتا إلى أن جميع محال الجزارة تحرص على مضاعفة أعداد الذبائح وزيادتها عن المعتاد كونه موسم مهم يقبل فيه الكثير على شراء اللحوم الحمراء.

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