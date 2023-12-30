استعدادًا لرأس السنة.. توافد المواطنين على شراء اللحوم البيضاء من منافذ "الزراعة"

توافد الأقباط على منافذ وزارة الزراعة منذ قليل لشراء احتياجاتهم من اللحوم البيضاء والدواجن استعدادًا للاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد، إذ تستعد الأسر للاحتفال برأس السنة، فأقبلوا على شراء الديك الرومي والدواجن من أجل المحافظة على مراسم الاحتفال بالعام الجديد، وتجهيز وجبه عشاء دسمة في ليلة رأس السنة لتتجمع عليها العائلة.





أقبلت الأسر المصرية خلال الفترة الراهنة على شراء اللحوم البيضاء والدواجن والديك الرومي، وغيرها من المواد الغذائية التي تجهز كوجبة عشاء أو غداء في ليلة رأس السنة.

ورصدت « الدستور» إقبال الأسر المصرية على منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم البيضاء استعدادًا ليلة رأس السنة.



وقالت سميرة مرقص إحدى سكان أرض اللواء في محافظة الجيزة لـ «الدستور» إنها اعتادت على شراء الديك الرومي والدجاج استعدادًا لرأس السنة، موضحة أنها اعتادت على تناول الديك الرومي منذ نعومة أظافرها، إذ أن هذه الوجبة تعد الأهم في ليلة رأس السنة، وتتجمع حولها الأسرة الكبيرة من أجل الاحتفال ومشاهدة التلفاز، وقضاء الليلة معًا.





فيما التقطت منها نيرة أحمد، إحدى سكان منطقة المهندسين التابع لمحافظة الجيزة، أطراف الحديث، قائلة لـ«الدستور» إنها اعتادت هي وأسرتها على تجهيز وجبة الغداء في ليلة رأس السنة، مشيرة إلى أنها اعتادت ذلك منذ أن كانت تعيش في الأردن، وتتناول الطعام في ليلة رأس السنة مع أسرة مسيحية.





وأضافت ماري صبري، إحدى سكان شارع العريش في حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، لـ «الدستور» أنها تشتري أوراك الديك الرومي من أجل رأس السنة، مشيرة إلى أنها اعتادت على ذلك وفي ظل ارتفاع الأسعار، أصبحت تشتري الأوراك فقط، حتى تحافظ على العادات والتقاليد بأسعار مناسبة لوضعها المادي والاقتصادي.