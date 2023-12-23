مستفيد من القوافل البيطرية لحياة كريمة: حصنت المواشى مجانًا والخدمة الطبية ممتازة

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تقديم الدعم للفلاحين والمزارعين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق عدد من القوافل البيطرية لتحصين وتطعيم المواشي والدواجن لضمان سلامة الحيوانات، وحماية الثروة الحيوانية للفلاحين في ريف وصعيد مصر.

تمكنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من تحصين نحو 2 مليون و634 ألفا و516 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين نحو 2 مليون و356 ألفا و974 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

التقت “الدستور” أحد الفلاحين، الذين تمكنوا من تطعيم وتوقيع الكشف على الحيوانات والمواشي الخاصة بهم، ضمن فعاليات القوافل البيطرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على رأيه في القوافل البيطرية، وأثرها على حماية المواشي.

قال محمود إمام، أحد المزارعين من سكان محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنه توجه إلى القوافل البيطرية التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة الماضية في المحافظة، وذلك من أجل توقيع الكشف على العجول والأبقار الخاصة به، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية كانت تتواجد في الوحدات البيطرية المركزية.

وتابع أنه وجد الأطباء في القافلة البيطرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مهرة جدًا، ويتعاملون بشكل احترافي مع المواشي، مؤكدًا أنه تمكن من إعطاء المواشي التحصينات والتطعيمات اللازمة مجانًا.

أضاف أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت خلال السنوات الماضية على تأهيل وتطوير الإنسان والحيوان والبيئة والبنية التحتية في كل بقاع مصر، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده العظيمة في دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

واختتم أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل بشكل دءوب في دعم الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا بكل محافظات مصر.