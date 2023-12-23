السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تغزو أقصى الريف.. أهم مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية

حياة كريمة
حياة كريمة

تستعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإطلاق ثاني مراحل عملها، وذلك خلال النصف الأول من العام القادم 2024، بعدما تمكنت المبادرة من الوصول بخدماتها لأقصى قرى الريف؛ بهدف توفير حياة كريمة ومناسبة لكل مواطن.

ومن المقرر أن تنفذ المرحلة الثانية من حياة كريمة عبر 3 مراحل تنفيذية. "الدستور" تستعرض في هذا السياق، أهم المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة الثانية.

خدمة 1381 قرية 

ومن المقرر أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ1381 قرية، في 22 محافظة تمثلوا في: أسوان وقنا وسوهاج والأقصر والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والجيزة والغربية ويدلل ذلك علي اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

وبالإشارة الي تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة فتم رصد مبلغ ٣٠ مليار جنيه  مبدئيًا لتنفيذ ٦٢٠ مشروعا، أهمها مشروعات المياه والصرف الصحي وتأهيل وتبطين الترع بطول ١٧٤٠ كم، وتعليميا، إنشاء وتطوير ٣ آلاف فصل مدرسة، وصحيا، استكمال وتطوير 66 مستشفى هذا إلى جانب توفير البنية الأساسية للقرى والخدمات العامة وتحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادى للمرأة، والحرص على عدم التسرب من التعليم والتوعية الشاملة بكافة القضايا المجتمعية، كما ستعمل علي تحويل القادرين على العمل فى الأسر الفقيرة إلى كيانات اقتصادية صغيرة للخروج من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.

تطوير القطاع الصحي ومياه الشرب
ومن المستهدف خلال المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» إنشاء وتطوير 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، كذلك، استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى، هذا بجانب تطوير 59 وحدة اجتماعيّة، وتطوير 18 مركزًا للإغاثة، وانشاء 160 وحدة رعاية أوليّة.


كما سيتم خلال المبادرة تنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية بتكلفة تصل لـ 390 مليون جنيه، أما عن الترع المستهدف تأهيلها وتطبطينها، تصل أطوالها لـ 1741 كيلومترا، ولفت التقرير لمشاريع «حياة كريمة» في قطاع الصرف الصحي، والتي يصل عددها إلى 510 مشاريع.

كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، و110 مشروعات مياه شرب، و91 محطة مياه، و3000 فصل، و48 معهد أزهري، كما تستهدف خطة العام المالى الجديد صيانة 1303 مدارس، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات في كل المجالات

كما تستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

توفير فرص عمل لأبناء الصعيد 

ويساهم ذلك في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدي إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى، وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها.

كما تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير 52 مركزا تضم 1600 قرية، يصل إجمالي الاستثمارت المالية بها إلى 30 مليار جنيه، يتم إنفاقها خلال العام المالي المقبل، أما عن عدد المستفيدين، فقد وصل إلى 21 مليون نسمة.

مصر حياة كريمه الريف المصري الصعيد الرئيس السيسي

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