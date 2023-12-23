السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التفاصيل الكاملة للمرحلة الثانية من حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

دخلت المرحلة الثانية من حياة كريمة حيز التنفيذ، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ويستعرض الدستور في السطور التالية، كل تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.

مدير الوحدة المركزية لـ"حياة كريمة": المرحلة الأولى تضم 27 ألف مشروع بتكلفة 360 مليار حنيه

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من حياة كريمة

يقدم الدستور للقراء كافة تفاصيل المرحلة الثانية من حياة كريمة حيث تم تخصيص مبلغ 13.12 مليار جنيه، منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة، مثل المستشفيات المركزية الموجودة فى مدن المراكز، ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب الموجودة فى المدن التى تخدم على القرى.

أبرز مشروعات المرحلة الثانية

وكشفت تقارير حكومية عن أبرز مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي تضمنت:

  • إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه
  • تنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه
  • وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم
  • وتنفيذ  478 مشروعا للصرف الصحى
  • إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى
  • تنفيذ 120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب
  • تنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهريًا.

«حياة كريمة» تُنهى «زمن الإهمال» فى قرى أسوان.. والأهالى: «مبادرة الرئيس جلبت معها كل الخير»

مبادرة "حياة كريمة" تحقق تطورًا كبيرًا في قرى الغربية

مشروعات المرحلة الاولى في مبادرة حياة كريمة 

يمكن عرض كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة والتي تتلخص فيما يلي:-

1- تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب.

2- تم الانتهاء من 1160 مشروع مد وتدعيم بطول 7.5 ألف كم، بالإضافة إلى الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه

3- الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب ومستهدف إنشاء وتطوير 323 محطة مياه شرب

اقرأ أيضا 

مبادرة حياة كريمة تحقق تطورا كبيرا في قرى محافظة الغربية

المرحلة الثانية من حياة كريمة المرحلة الثانية حياة كريمه مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات مياه الشرب

مواد متعلقة

مبادرة "حياة كريمة" تحقق تطورًا كبيرًا في قرى الغربية

«حياة كريمة» تُنهى «زمن الإهمال» فى قرى أسوان.. والأهالى: «مبادرة الرئيس جلبت معها كل الخير»

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"عاشرها عامين برضاها آملا في الزواج".. شاب يهتك عرض قاصر في البساتين

كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الحكم فى دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال