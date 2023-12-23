التفاصيل الكاملة للمرحلة الثانية من حياة كريمة

دخلت المرحلة الثانية من حياة كريمة حيز التنفيذ، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ويستعرض الدستور في السطور التالية، كل تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من حياة كريمة

يقدم الدستور للقراء كافة تفاصيل المرحلة الثانية من حياة كريمة حيث تم تخصيص مبلغ 13.12 مليار جنيه، منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة، مثل المستشفيات المركزية الموجودة فى مدن المراكز، ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب الموجودة فى المدن التى تخدم على القرى.

أبرز مشروعات المرحلة الثانية

وكشفت تقارير حكومية عن أبرز مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي تضمنت:

إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه

تنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه

وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم

وتنفيذ 478 مشروعا للصرف الصحى

إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى

تنفيذ 120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب

تنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهريًا.

مشروعات المرحلة الاولى في مبادرة حياة كريمة

يمكن عرض كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة والتي تتلخص فيما يلي:-

1- تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب.

2- تم الانتهاء من 1160 مشروع مد وتدعيم بطول 7.5 ألف كم، بالإضافة إلى الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه

3- الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب ومستهدف إنشاء وتطوير 323 محطة مياه شرب

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