الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الوحدة المركزية لـ"حياة كريمة": المرحلة الأولى تضم 27 ألف مشروع بتكلفة 360 مليار حنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

قال ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، أن مبادرة حياة كريمة مستمرة رغم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات العالمية والمحلية، ولم يتم وقف أي مشروع حتى الآن.

“حياة كريمة”

وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الدولة المصرية لم تقم بخفض ميزانية المشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة، وهذا الإسلوب يُحسب للدولة المصرية، حيث بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله إلا أن الدولة المصرية مستمرة في بناء الوطن والمواطن معًا.

وأضاف في حديثه، أن المرحلة الأولى تضم 1477 قرية، وأكثر من 27 ألف مشروع يتم تنفيذهم على التوازي في هذه القرى، وهذه المشروعات مرتبطة بالصرف الصحي، مياه الشرب، إحلال كامل لشبكات تغذية الكهرباء، توصيل الغاز الطبيعي للقرى، مع إنشاء الكثير من الوحدات السكنية الجديدة لاستيعاب الكثافة العددية في الريف.

تغيير الحياة بالريف المصري 

وأشار إلى، أن مشروع حياة كريمة أكبر مشروع قومي يغير وجه الحياة في الريف المصري، مؤكدًا أن المبادرة في المرحلة الأولى كانت تكلفتها 360 مليار جنيه.

ولاء جاد الكريم حياة كريمه مبادرة حياة كريمة سي بي سي مانشيت

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