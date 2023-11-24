الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كاميرا "مانشيت" ترصد إنجازات "حياة كريمة" في المنوفية على CBC (صور)

جابر القرموطي
جابر القرموطي

رصدت كاميرا برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرومطي، عبر قناة CBC الفضائية في تقرير مصور، إنجازات مبادرة "حياة كريمة"، وذلك داخل قرية شما بحافظة المنوفية، والمقررعرضه في حلقة اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء.

والتقى الإعلامي جابر القرموطي، خلال التقرير، المسؤولين بالقرية والمواطنين الذين أعربوا عن رضاهم لما وصل إليه مستوى الخدمات، معبرين عنه بقولهم إنهم أصبحوا يعيشون في مدينة وليس قرية.

كما رصدت كاميرا برنامج "مانشيت" إنجازات "حياة كريمة" في قطاع التربية والتعليم، وما يلمسه المواطنون على أرض الواقع.

ويُعرض برنامج "مانشيت" على قناة cbc يوميِّ الخميس والجمعة في تمام الـ7 مساءً، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أحمد السيد.

إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
إنجازات مبادرة حياة كريمة
مانشيت برنامج “مانشيت” cbc قناة cbc “حياة كريمة” المنوفية الاعلامي جابر القرموطي جابر القرموطي القرموطي قرية شما

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