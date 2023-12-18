بأعلام مصر.. الأزبكية تحتفل بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى

احتفل عدد من المواطنين بحي الأزبكية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي أجريت الأسبوع الماضي. وكان أبرز مظاهر الاحتفال رفع أعلام مصر وصورة السيسي وكذلك أيضًا تزيين السيارات بهم مع إطلاق "الكلاكسات" والأغاني الوطنية.



واحتفل المصريون في مشهد مبهج في مختلف الميادين المصرية بالرقص والغناء بالأغاني الوطنية احتفالًا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.



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