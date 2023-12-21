تاجر جملة بالعبور لـ «الدستور»: السوق بحاجة لرقابة صارمة على تجار التجزئة

بدأ المصريون في التوافد على أسواق الجملة لتلبية احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة تجنبًا لتلاعب تجار التجزئة بالأسعار.

“الدستور" أجرى تقريرًا مصورًا بسوق العبور، أكد خلاله بخيت عبدالله، أحد تجار الجملة، أن تجار التجزئة هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع.

وتابع “عبدالله” أن إقبال المواطنين يتزايد على سوق العبور، لشراء احتياجاتهم من الخضروات، خاصًة مع ارتفاع أسعارها بمحال التجرئة.

وأكد أن أغلب تجار الجملة باتوا يبيعون الخضروات والفاكهة بكميات أقل من المعتاد عليه في أسواق الجملة لتلبية احتياجات المواطنين، منوهًا: « بنبيع بالقفص والشوال علشان نلبي احتياجات الأهالي».



أضاف أن السبب في ارتفاع الاسعار هو هيمنة تجار التجزئة على السوق إذ يعملون على تحقيق هامش ربح كبير من خلف التجار والمواطنين من خلال رفع اسعار الخضروات والسلع خلال بيعها لتجار التجزئة ومن ثم يرفع تاجر التجزئة سعرها.

واختتم: "السوق بحاجة لرقابة صارمة لمواجهة جشع التجار».