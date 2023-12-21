تجار سوق المنشية: التضامن مع أحداث غزة يقلل حجم مبيعات هدايا الكريسماس

أشجار مزينة، ومجسمات لبابا نويل، وأفرع إضاءة ملونة.. افترشت المحال التجارية في سوق المنشية بالإسكندرية بمختلف الأشكال والأنواع من هدايا وزينات أعياد الميلاد "الكريسماس" استقبالا لعام جديد.

قال محمود رجب، أحد التجار، إن أعياد الميلاد هى موسم تجاري بالنسبة لتجار سوق المنشية، ولكن هذا العام شهدت المبيعات انخفاضا ملحوظا، وهذا يعود لأكثر من سبب، أولها أحداث غزة القاسية المستمرة لفترة تتجاوز الـ70 يوما، حيث تعاطف الكثير من المصريين مع المشاهد القاسية من قتل الأبرياء من الأطفال والمدنيين العزّل، وأوقفوا الاحتفال باستقبال عام جديد وشراء الهدايا الخاصة به.

وأكد رضا عبدالحميد، أحد التجار، أنه بجانب أحداث غزة فإن ارتفاع أسعار هدايا الكريسماس هذا العام جعل حجم المبيعات ينخفض بشراء الهدايا التذكارية وحسب والاعتماد على مشتريات العام الماضي، لأن هذه السلعة تعد من الرفاهيات وليست أساسية، مما أثر على حركة البيع والشراء هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وواصل أحمد عارف، أحد التجار، حديثه بأن الزبون أصبح لديه التزامات أساسية أخرى تجعله يفاضل بين السلع حسب أهميتها الشرائية، وأكثر أنواع الزبائن في الشراء يحرصون على شراء هدايا تذكارية للأطفال لإسعادهم باستقبال عام جديد.

وعن أسعار الهدايا في سوق المنشية بالإسكندرية، فقد تراوحت أسعار مجسمات بابا نويل من 30 جنيها حتى 1500 للمجسم الكبير، وأسعار شجر الكريسماس تبدأ من 80 جنيها حتى 1000 جنيه، وأفرع الزينة تكون متوسطة السعر 50 جنيها، وهذا كله يعتمد على الحجم والخامات المستخدمة.

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