أسعار هدايا الكريسماس 2024 في متناول الأيادي

أيام قليلة تفصلنا عن رأس السنة 2024 وبدأت محلات الهدايا تتزين بهدايا الكريسماس فيما يتساءل البعض عن أسعار هدايا الكريسماس هذا العام لاستقبال العام الجديد، وإضفاء حالة من البهجة والسرور في الشوارع والمنازل والأماكن العامة، ويزداد الإقبال على المحلات بشكل مستمر خلال ساعات اليوم.

رأس السنة 2024 .. هدايا الكريسماس

قال معاذ محمد، أحد تجار هدايا الكريسماس إن المنتجات هذا العام تتوفر ككل عام وليس كما يتردد أن المحلات لم تعرض منتجات هذا العام وتشهد أسعار هدايا الكريسماس 2024 ارتفاعا طفيفة لكن رغم ذلك هي في متناول الأيدي، ويمكن لأي مواطن شراء ما يريد من هدايا الكريسماس، وتتراوح الأسعار بحسب الخامات والأحجام، خاصة فيما يخص شجرة الكريسماس وبابا نويل فبحسب الإكسسورات التي تزين الشجرة وارتفاعها يتم تحديد التكلفة كما يتم بيع عرائس بابا نويل في أشكال مختلفة منها الأحجام الصغيرة والتي تكون ألعاب للأطفال والأحجام الكبيرة والتي تكون بغرض الزينة وتستخدم كديكورات في الأماكن والمنازل.

اسعار هدايا الكريسماس 2024

وأضاف معاذ أن أسعار كرات تزيين شجرة الكريسماس تتراوح أسعارها ما بين 25 وحتى 55 جنيها ويتحدد السعر بحسب حجم الكرة وشكلها، أما عرائس بابا نويل فيتحدد سعرها حسب حجمة بدء من 25 جنيها وحتى 200 جنيه أما نجوم التزيين فتبدأ من سعر 15 جنيها وحتى سعر 100 جنيه للنجمة أما شجر الكريسماس فيمكن شرائها بدء من 100 جنيها وتصل إلى 800 جنيه ومنها ما يتخطى الـ 1000 ومنها ما يتجاوز ذلك بحسب متطلبات المشتري يتوقف على حجمها وطولها والخامات المستخدمة فيها وكميتها فهناك أشجار عملاقة يتم وضعها في الميادين والشوارع والفنادق وهي تتكلف أرقام كبيرة أما الأشجار التي تستخدم في المنازل فيمكن شرائها بدء من 100 جنيه.

هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس