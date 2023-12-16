السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أفضل عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية 2024 .. وموعد عيد الميلاد

تهنئة رأس السنة
تهنئة رأس السنة

أفضل عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية 2024 محور اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في المعايدة على الأهل والأصدقاء وسواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف الذكية خاصة وأنها تعد من المناسبات الاجتماعية التي يتواصل فيها جميع أفراد المجتمع للمعايدة.

أفضل عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية 2024 

مع أخر أيام شهر ديسمبر 2023 ومع اقتراب العام الجديد 2024 يرغب قطاع عريض من المواطنين في مختلف بقاع الأورض في معرفة أفضل عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية 2024 لتبادلها عبر وسائل المواقع الاجتماعي مع الأهل وأصدقاء وزملاء العمل وهى كما يلي:-

  • اتمني من الله أم يجعل عام 2024 بداية لكل الأحلام التي ينتظرها الجميع.
  • بمشاعر ملئية بالحب والأمل.. اتمني عام جديد للجميع.
  • بمناسبة قدوم سنة جديدة سعيدة 2024.. نتمنى لكم عام مليئا بالفرح والسعادة والخير.
  • كل عام وأنتم بخير.. عام 2024 جديد سعيد.
  • ها قد جاء عام 2024.. اتمنى أن يكون عام مميز لكل الأحبة والأصدقاء.
  • كل عام وقلوبنا عامرة بالحب والمودة.. سدد الله خطانا وحقق أمالنا.. ورزقنا الصحة والعافية.
  • الصداقة كنز الكنوز.. الحمد الله على نعمة وجودكم في حياتي.
  • مضت أعوام وكبرنا معا ما بين الطفولة والشباب كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية  2024

موعد ليلة رأس السنة الميلادية لعام 2024

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

ينتظر أكثر من 6 ملايين موظف في الهيكل الأداري للدولة موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024 والتي تكون اجازة مدفوعة الأجر أو بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري حيث يحصل موظفي الدولة على اجازة رسمية يوم الحد الموافق 7 يناير 2024 ويتم تعطيل فيها كافة المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمؤسسات والشركات القابضة.

ويحتفل المسيحيين الشرقيين بعيد الميلاد المجيد 2024 يوم الأحد الموافق 25 جمادى الأخر و7 يناير 2024 فيما يحتفل المسيحيين الغربيين بعيد الميلاد المجيد 2024 يوم 25 ديسمبر 2023 حيث تحتفل الكنيسة حاليا بفترة صوم الميلاد المجيد وهو أفضل من أصوام الكنيسة ذات الدردة الثانية.

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