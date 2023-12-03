احتفالات عيد الميلاد المجيد 2024.. وموعد الإجازة الرسمية

مع بداية شهر ديسمبر يتساءل الملايين من المواطنين عن عيد الميلاد المجيد 2024 وكيفية احتفال الكنيسة به في مصر وبلاد المهجر حيث يعد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الاطلاق بعد عيد القيامة ويمثل تذكار ميلاد السيد المسيح نبي الله عيسي عليه السلام وذلك بدءاً من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري و اليوناني.

احتفالات عيد الميلاد المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024 في مصر وبلاد المهجر خلال يومي 7 و8 يناير 2024 نظرا لكونها سنة كبيسة و يترأس قداسة البابا تواضروش الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء يوم 6 يناير 2024 ليلة الاحتفال مراسم وطقوس القداس الإلهي ويصلي في كاتدرائية ميلاد المسيح وهى أكبر كنيسة في الشرق الأوسط والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتصل مدة صوم الميلاد والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد 26 نوفمبر الماضي ويستمر لمدة 42 يوما وتنتهي دائما في 29 كيهك أي يوم 7 يناير وهذه المدة تشمل 40 يوما تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح.

اجازة عيد الميلاد 2024 في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024 والذي تبدأ فيه الاجازات الرسمية لكافة موظفي القطاع العام والخاص بإجازة عيد الميلاد يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ويحصل فيها الموظفين على اجازات وعطلات بأجر كامل ويتم فيها تعطيل المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ويتم الاحتفال في الشوارع من خلال تزيين الميادين ومداخل ووجهات الفنادق السياحية بمدينة القاهرة المدن الساحلية على رأسهم مدينة شرم الشيخ بزينة الكريسماس بأنوارها الزاهية وأجراس الميلاد وترفع المنشأت السياحية درجة الاستعدادات القصوى لجذب السائحين خلال هذا الموسم.

أعياد المسحيين في مصر 2024

تتميز السنة القبطية بوجود أعياد ومناسبات مسيحية على مدار العام 2024 وهى كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 و29 كهيك 1740 عيد الميلاد.

يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 و6 طوبة 1740 عيد الختان.

يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 و11 طوبة 1740 عيد الغطاس.

يوم الأحد الموافق 22 يناير 2024 و13 طوبة 1740 عرس القانا الجليل.