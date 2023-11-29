رياح شديدة تطيح بشجرة عيد الميلاد فى البيت الأبيض (فيديو)

أسقطت رياح عاصفة، شجرة الكريسماس الوطنية في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، والتي كان من المقرر أن تتم إضاءتها غدًا الخميس، كجزء من واحدة من أكبر عروض العطلات في البيت الأبيض منذ سنوات.

وقال ممثل خدمة المتنزهات الوطنية لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرياح أطاحت بالشجرة، مضيفًا أن أطقم العمل تعمل على رفع الشجرة مرة أخرى.



وأصدر خبراء الأرصاد في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية توقعات جوية خطيرة للمنطقة، محذرين من هبوب رياح عرضية شديدة القوة.

ووفقًا لملاحظات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بلغت سرعة الرياح في مطار ريجان الوطني حوالي 20 ميلًا في الساعة منذ حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 40 ميلًا في الساعة قبل الساعة 2 ظهرًا بقليل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بتقييم الأضرار التي لحقت بالشجرة التي سقطت حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء، بينما أحضر العمال رافعة في محاولة لوضع الشجرة مجددًا.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الشجرة، التي تم تزيينها بالكامل بالفعل، في حفل مساء الخميس، وستكون مفتوحة للجمهور السبت المقبل، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية.