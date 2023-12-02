السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أجندة إجازات عام 2024.. وعدد اجازات موظفي الدولة طوال العام

اجازات 2024
اجازات 2024

يبحث موظفي الدولة عن أجندة اجازات عام 2024 والتي حصلون فيها على عطلات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري والتي يصل عددها إلى نحو 16 يوما من الاجازات الرسمية والمناسبات والأعياد الدينية ومن المتوقع أن يتم ترحيل بعض المواعيد لتتناسب مع عطلات نهاية الأسبوع.

أجندة اجازات عام 2024

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024 لذلك زاد البحث عن أجندة اجازات عام 2024 والتي يحصل فيها موظفي القطاع العام والخاص على اجازات بأجر كامل ويتم فيها تعطيل كافة المصالح الحكومية والهيئات وفقا لقانون العمل المصري حيث تشمل الاجازات التالية:-

  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 اجازة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 اجازة ثورة يناير وعيد الشرطة.
  • الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 اجازة الفطر المبارك.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.
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موعد إجازات شهر نوفمبر 2023 والإجازات الرسمية للعام الجديد

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الرسمية| إجازات شهر أكتوبر 2023

  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة شم النسيم.
  • الفترة من يوم الاثنين الموافق 17يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 اجازة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 اجازة عيد رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 اجازة ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 اجازة انتصارات أكتوبر 1973.
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أيام إجازات شهر ديسمبر 2023

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مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 الرسمية للعاملون بالقطاعي الحكومي

اجازات موظفي الدولة 2024

يحصل موظفي الدولة على 45 يوما اجازة مدفوعة الأجر طوال العام بخلاف العطلات الرسمية السابق ذكرها وهى كما يلي:-

15 يوم عقب مرور 6 شهور من تسليم العمل. 

21 يوم عقب مرور عام من تسليم العمل. 

30 يوم عقب مرور 10 سنوات من تسليم العمل. 

45 يوم لمن تجاوز سن الخمسين في الخدمة.

45 يوم لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقييد بمدة شغل الوظيفة.

اقرا أيضا 

جدول مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2024

أجندة اجازات عام 2024 أجندة اجازات اجازات عام 2024 إجازة ثورة يناير عيد الشرطة عيد تحرير سيناء

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