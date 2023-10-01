الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الرسمية| إجازات شهر أكتوبر 2023

الاجازات الرسمية
الاجازات الرسمية في شهر اكتوبر 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين على محرك البحث "جوجل" عن الإجازات المتبقية في شهر أكتوبر 2023، وذلك تزامنًا مع إجازات المولد النبوي الشريف، و إجازة السادس من أكتوبر.

الاجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023

ويرصد «الدستور» خلال السطور التالية كم متبقي من من عطلات رسمية و الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023.

الخميس 5 أكتوبر، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)، حيث يحتفل المصريين خلال شهر أكتوبر بانتصارات أكتوبر 1973 والتي أقرها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كأجازة رسمية لموظفي الهيكل الإداري للدولة ضمن الإجازات الوطنية بأجر كامل.

وكانت الجريدة الرسمية قد استعرضت في عددها 38 مكرر (د)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023، والذي تنص المادة الأولى منه على: أن يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية.

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إجازات شهر أكتوبر 2023

يحصل موظفي القطاعين العام والخاص على إجازات شهر أكتوبر 2023 والرسمية: 

يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية)

يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

جدير بالذكر أن يذكر الأربعاء  الماضي الموافق 27 سبتمبر 2023 احتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف واعلن مجلس الوزراء أن الإجازة يوم الخميس بدلًا من يوم الأربعاء وفقا لقرار إرجاء الإجازات الرسمية وضمها إلى الإجازات الأسبوعية.

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