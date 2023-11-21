الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 الرسمية للعاملون بالقطاعي الحكومي

ارشيفية
ارشيفية

زاد السؤال عن إجازات شهر ديسمبر 2023 من قبل العاملين سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" أيام الإجازات خلال السطور التالية.

إجازات شهر ديسمبر 2023

من المقرر أن يحصل العاملون في الدولة على 10 أيام عطلة أسبوعية خلال شهر ديسمبر 2023 من الشهر كاملًا وهم أيام 

  1. يوم الجمعة  1 ديسمبر 2023.
  2. يوم السبت  2 ديسمبر 2023.
  3. يوم الجمعة  8 ديسمبر 2023.
  4. يوم السبت 9 ديسمبر 2023.
  5. يوم الجمعة  15 ديسمبر 2023.
  6. يوم السبت 16 ديسمبر 2023.
  7. يوم الجمعة  22 ديسمبر 2023.
  8. يوم السبت 23 ديسمبر 2023.
  9. يوم الجمعة  29 ديسمبر 2023.
  10. يوم السبت 30 ديسمبر 2023.

تعرف على موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

الإجازات الرسمية فى عام 2024

ينشر "الدستور" خريطة الاجازات الرسمية خلال عام 2024 وهم:

  1. إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير 2024.
  2. إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس 25 يناير 2024.
  3. إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.
  4. إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.
  5. إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل 2024.
  6. إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
  7. إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024.
  8. إجازة وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024
  9. إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.
  10. إجازة ثورة يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  11. إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1446 يوم الأحد 7 يوليو 2024.
  12. إجازة ثورة 23 يوليو وهي يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  13. إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
  14. إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024
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