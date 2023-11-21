مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 الرسمية للعاملون بالقطاعي الحكومي

زاد السؤال عن إجازات شهر ديسمبر 2023 من قبل العاملين سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" أيام الإجازات خلال السطور التالية.

إجازات شهر ديسمبر 2023

من المقرر أن يحصل العاملون في الدولة على 10 أيام عطلة أسبوعية خلال شهر ديسمبر 2023 من الشهر كاملًا وهم أيام

يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023. يوم السبت 2 ديسمبر 2023. يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023. يوم السبت 9 ديسمبر 2023. يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023. يوم السبت 16 ديسمبر 2023. يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023. يوم السبت 23 ديسمبر 2023. يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023. يوم السبت 30 ديسمبر 2023.

الإجازات الرسمية فى عام 2024

ينشر "الدستور" خريطة الاجازات الرسمية خلال عام 2024 وهم: