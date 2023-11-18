السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

معاشات
معاشات

تصدر السؤال على محركات "جوجل" عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، من قبل بحث أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن بالتزامن مع إعلان الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، لذا ينشر "الدستور" كافة التفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023. 

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 يوم 1 ديسمبر 2023، ويستمر على مدار 6 أيام متتالية لـ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

البريد المصرى

منافذ شركة فورى

البنوك التجارية وبنوك القرى

الصرف من خلال البريد المصرى

ماكينات الصرف الآلى ATM الخاصة بالبنوك

فروع بنك ناصر الاجتماعي

الاستعلام عن المعاشات

-يمكن لأصحاب المعاشات للاستعلام عن معاشات ديسمبر 2023، يمكنك الدخول على هذا الرابط 

- ثم اداخل اسم المستخدم المستفيد من المعاش صحيحًا

- أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم

- ثم قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

- وسيتم ظهور قيمة المعاش

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ونفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، موضحة أن هناك نحو 4.5 مليون موظف استفاد من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى  العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

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