موعد إجازات شهر نوفمبر 2023 والإجازات الرسمية للعام الجديد
يبحث عدد كبير عبر محرك البحث جوجل عن موعد إجازات شهر نوفمبر 2023 والإجازات الرسمية للعام الجديد، خاصة أن شهر نوفمبر واحد من الشهور التى يأتى فيها عدد 5 أيام خميس وهو ما يزيد من الأجازات عن المعدل الطبيعي للأشهر الآخري، فيبحث المواطنين عن مواعيد الأجازات خلال شهر نوفمبر 2023.
موعد اجازات شهر نوفمبر 2023 والإجازات الرسمية للعام الجديد
وتسلط “الدستور” الضوء في السطور التالية على إجازات شهر نوفمبر خلال عام 2023، وذلك لتوفير كافة المعلومات الخاصة بالأجازات المتاحة خلال شهر نوفمبر ولتوفير احتياجات المواطنين من معرفة مواعيد الأجازات الخاصة بشهر نوفمبر 2023.
موعد إجازات شهر نوفمبر 2023
- يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
- يوم السبت 4 نوفمبر 2023.
- يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.
- يوم السبت 11 نوفمبر 2023.
- يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.
- يوم السبت 18 نوفمبر 2023.
- يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023.
- يوم السبت 25 نوفمبر 2023.
الإجازات الرسمية خلال 2024
كما ننشر الإجازات الرسمية خلال عام 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص.
إجازات القطاع الحكومي 20224
- يوم الخميس 25 يناير 2024، عيد الشرطة.
- يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك.
- يوم الخميس 11 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك.
- يوم الخميس 25 أبريل 2024، عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء 1 مايو 2024، عيد العمال.
- يوم الأحد 5 مايو 2024، عيد الفصح القبطي.
- يوم الإثنين 6 مايو 2024، عيد شم النسيم.
- يوم السبت 15 يونيو 2024، أجازة يوم وقفة عرفات.
- يوم الأحد 16 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.
- يوم الإثنين 17 يونيو 2024، إجازة عيد الأضحى المبارك.
- يوم الأحد 30 يونيو 2024، ثورة 30 يونيو.
- يوم الأحد 7 يوليو 2024، رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، عيد الثورة.
- يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، عيد المولد النبوي الشريف.
- يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، عيد القوات المسلحة.
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إجازات القطاع الخاص 2024
- يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك.
- يوم الخميس 11 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك.
- يوم الأحد 5 مايو 2024، عيد الفصح القبطي.
- يوم الإثنين 6 مايو 2024، عيد شم النسيم.
- يوم الأحد 16 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.
- يوم الإثنين 17 يونيو 2024، إجازة عيد الأضحى المبارك.