موعد امتحانات نصف العام 2023 - 2024.. وميعاد إجازة نصف العام

يشغل أذهان الكثير من المواطنين مع قرب نهاية العام الدراسي الجديد معرفة موعد امتحانات نصف العام 2023-2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وللاستعداد لخوض الامتحانات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وتستعرض "الدستور" فى السطور القادمة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 ونهاية العام الدراسي الحالي.

موعد انتهاء العام الدراسي الجديد

وتنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق 4 من يناير المقبل 2024، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الثلاثاء الموافق يوم 9 يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

ووفقا للخريطة الزمنية المعلنة في العام الجامعي الحالي 2023-2024 وذلك من قبل وزارة العليم العالي في مصر والبحث العلمي، ستبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وتستمر الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

ويبدأ العام الجامعي الجديد في يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023.

وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد وتكون لمدة 14 أسبوعًا.

وتنتهى الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الخميس الموافق 4 من يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.

وتنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 27 من يناير 2024.

وتنتهى إجازة منتصف العام في يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 من فبراير 2024.

وستستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد وتكون لمدة 16 أسبوعًا.

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وستنتهى الدراسة في العام الدراسي الجديد في يوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي الجديد خلال شهر يونيو 2024، وذلك طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.