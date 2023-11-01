الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات نصف العام 2023 - 2024.. وميعاد إجازة نصف العام

العام الجامعي
العام الجامعي

يشغل أذهان الكثير من المواطنين مع قرب نهاية العام الدراسي الجديد معرفة موعد امتحانات نصف العام 2023-2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وللاستعداد لخوض الامتحانات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وتستعرض "الدستور" فى السطور القادمة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 ونهاية العام الدراسي الحالي.

موعد انتهاء العام الدراسي الجديد

وتنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق 4 من يناير المقبل 2024، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الثلاثاء الموافق يوم 9 يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

ووفقا للخريطة الزمنية المعلنة في العام الجامعي الحالي 2023-2024 وذلك من قبل وزارة العليم العالي في مصر والبحث العلمي، ستبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وتستمر الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

ويبدأ العام الجامعي الجديد في يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023.

وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد وتكون لمدة 14 أسبوعًا.

وتنتهى الدراسة في الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الخميس الموافق 4 من يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.

وتنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 27 من يناير 2024.

وتنتهى إجازة منتصف العام في يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 من فبراير 2024.

وستستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد وتكون لمدة 16 أسبوعًا.

بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير لانش بوكس لذيذ

اقرأ أيضا:


وزير التعليم يصدر قرارًا بنظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس)

وستنتهى الدراسة في العام الدراسي الجديد في يوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي الجديد خلال شهر يونيو 2024، وذلك طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 موعد انتهاء العام الدراسي

مواد متعلقة

وزير التعليم يصدر قرارًا بنظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس)

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة ويحيل العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

اقتصاديون يضعون روشة لخطة سداد مصر للديون الخارجية

جماهير الأهلى تحتشد فى ستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

عبد الصمد يحذر الأهلي من التهور أمام صن داونز: هذه أسلحة الفوز

إجازات شهر نوفمبر 2023.. والإجازات الرسمية كاملة فى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخ فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة