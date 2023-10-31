تبدأ إجازة نصف العام 2024 مع نهاية الترم الأول للمدارس والجامعات والتي حددتها الخريطة الزمنية لكل منهما مع بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، وتضع المدارس جدول امتحانات الترم الأول وفق وضعها والتي تختلف من محافظة لأخرى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول.

موعد إجازة نصف العام 2024

حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد اجازة نصف العام 2024، سيكون من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، أي لمدة أسبوعين، وذلك للمدارس الحكومية الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات وكذلك لطلاب الجامعات.

وتبدأ الدراسة بعد نهاية إجازة نصف العام 2024 في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

متى موعد امتحانات الترم الاول؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم مع الخريطة الزمنية التي للعام الدراسي الجديد 2023 -2024 موعد امتحانات الترم الاول، لتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الترم الاول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك امتحان الشهادة الإعدادية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد قابلة للتغيير حسب الظروف التي قد تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي، كما تتغير من محافظة لأخرى.

وتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق الخريطة الزمنية للعام الجاري يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.