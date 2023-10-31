الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

إجازة
إجازة

تبدأ إجازة نصف العام 2024 مع نهاية الترم الأول للمدارس والجامعات والتي حددتها الخريطة الزمنية لكل منهما مع بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، وتضع المدارس جدول امتحانات الترم الأول وفق وضعها والتي تختلف من محافظة لأخرى. 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة نصف العام 2024  وموعد امتحانات الترم الأول. 

موعد إجازة نصف العام 2024 

حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد اجازة نصف العام 2024، سيكون من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، أي لمدة أسبوعين، وذلك للمدارس الحكومية الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات وكذلك لطلاب الجامعات. 

وتبدأ الدراسة بعد نهاية إجازة نصف العام 2024  في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. والخريطة الزمنية للعام

موعد إجازة نصف العام.. الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024

متى موعد امتحانات الترم الاول؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم مع الخريطة الزمنية التي للعام الدراسي الجديد 2023 -2024 موعد امتحانات الترم الاول، لتبدأ  امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الترم الاول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك امتحان الشهادة الإعدادية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد قابلة للتغيير حسب الظروف التي قد تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي، كما تتغير من محافظة لأخرى. 

وتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق الخريطة الزمنية للعام الجاري يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

txt

مع بداية امتحانات أكتوبر.. هل امتحانات الشهر تضاف للمجموع؟

إجازة نصف العام موعد امتحانات الترم الاول امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية الترم الاول وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

مواعيد الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسي الأول 2023-2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024

موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الابتدائية

موعد امتحانات الترم الأول 2024.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

موعد بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسى الجديد 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

اعرف موعد دخول المدارس 2024 لطلاب المدارس والجامعات المصرية

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 وقيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف التعليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا