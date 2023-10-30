مع بداية امتحانات أكتوبر.. هل امتحانات الشهر تضاف للمجموع؟

امتحانات الشهر جزء من درجات أعمال السنة التي يحصل عليها طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وتشكل امتحانات الشهر جزء من تقييم الطلاب، وكذلك تعد تدريبًا لهم على امتحانات نهاية العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي النسبة التي يحصل عليها طلاب النقل من امتحانات الشهر.

هل امتحانات الشهر تضاف للمجموع؟

أوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هل امتحانات الشهر تضاف للمجموع، وكانت الاجابة هي نعم، امتحانات الشهر تضاف للمجموع في سنوات النقل، وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم عقد ثلاثة اختبارات شهرية في كل فصل دراسي لطلاب سنوات النقل، ويتم احتساب درجات هذه الاختبارات بنسبة 25% من مجموع درجات الفصل الدراسي.

وبذلك، فإن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الواحد يتكون من امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول: 80% من المجموع، امتحانات الشهر الثلاثة.

ويتم توزيع درجات امتحان الشهر بالنسبة للمجموع الكلي كالتالي: توزيع الدرجات لكل مادة على 10% لاختبارات الشهور والتي تعقد على مستوى المدرسة، بالإضافة إلى اختبارات الفصول الدراسية والشهور، هناك 5% من إجمالي درجة كل مادة للمواظبة، و5% للسلوك، وبالنسبة للمشروعات البحثية تكون من 50 درجة ولكنها لا تضاف للمجموع.

وتهدف امتحانات الشهر إلى قياس مدى تحصيل الطلاب للمهارات والقدرات التي تم تدريسها خلال الشهر، كما أنها تساعد على تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

ماذا يحدث إذا لم احضر امتحان الشهر؟

يتم عقد امتحانات الشهر داخل الحصص الدراسية مع استمرار اليوم الدراسي كما هو، وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من لا يحضر امتحان الشهر موضحة، الطلاب من الغياب عن الامتحانات، موضحة أن الاختبار مهم فمخصص 10% من مجموع درجات الطالب على اختبار الشهر ومن ثم تغيب الطالب يجعل درجاته تقل فى المجموع النهائى.

و تجرى امتحانات الشهر وفقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022، والذي يحدد طريقة احتساب درجات الاختبارات والمواظبة والسلوك والمشروعات البحثية.