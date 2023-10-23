موعد إجازة نصف العام.. الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024

في الأيام الأخيرة يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي، والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك للاستفادة منها في الراحة والتنزه والسفر وقبل بداية العام أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، موضحة أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا.

اجازة نصف العام 2024 في المدراس والجامعات

ووفقا لخطة الوزارة، فإن مدة إجازة نصف العام ستكون أسبوعين تبدأ من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك توافق مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية لتبدأ إجازة نصف العام في الوقت ذاته.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023 – 2024

وجاء خريطة العام التفصيلية وفقًا لما نشرته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير من الفصلين الدراسيين الأول والثاني للمراجعة لجميع الصفوف.

وذكرت الوزارة في بيانها فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تأتي ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد إجازة نصف العام في الجامعات

- 27 يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.

- 10 فبراير 2024 موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

- 30 مايو 2024 نهاية العام الدراسي الجديد.