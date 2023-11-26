كيف يتم تحديد موعد عيد الميلاد وفقًا لتقليد الكنيسة؟

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، صوم الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الشرقي والذي يستمر حتي 7 يناير 2024.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2024، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد عيد الميلاد 2023 بحسب تقليد كنيسة الإسكندرية القبطية الأُرثوذُكسية

وقال الأرشدياكون رشدى واصف، المدرس بالكلية الإكليريكية، لقد رتبت كنيسة الإسكندرية القبطية الأُرثوذُكسية أعيادها بقواعد ثابتة منذ نشأة المسيحية في مصر طبقًا لأمرين هامين:

الأمر الأول: هو منظومة مواعيد الأعياد في الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية.

الأمر الثاني: التقويم المصري القديم الذي ورثناه عن أجدادنا الفراعنة وامتد في التقويم القبطي الذي يُعرف بـ "تقويم الشهداء".

وتابع في بحث له: ولذلك فإن قاعدة الاحتفال بعيد الميلاد بحسب تقليد كنيسة الإسكندرية القبطية الأُرثوذُكسية فهي كالآتي:ثلاثة سنوات متوالية يُحتفَل بالعيد يوم 29 من شهر كيهك القبطي، ثمَّ في السنة الرابعة (التي تقبل القسمة على العدد 4 بدون باقي) يكون الاحتفال فيها بالعيد يوم 28 من شهر كيهك وهكذا دواليك.



والسبب في ذلك هو أنَّ الكنيسة القبطية تحتفل بعيد البشارة يوم 29 برمهات وبعيد الميلاد يوم 29 كيهك من كل عام قبطي. ومجموع الفترة من 29 برمهات حتى 29 كيهك 275 يومًا (9 شهور × 30 يوم = 270 + 5 أيام النسئ = 275 )، على أساس أن النسئ خمسة أيام فقط كل ثلاثة سنين متوالية.



ومن الثابت والمعلوم أن النسئ يأتي ستة أيام كل أربعة سنين مرة، ولذلك إذا كان النسئ 6 أيام وعيد الميلاد في 29 كيهك تكون الفترة 276 عوضا عن 275 يومًا ولما كانت مدة وجود الجنين في أحشاء السيدة العذراء ثابتة بلا زيادة ولا نقص (275 يوما كما حددها التقليد الكنسي) ولكي لا يزيد يوم وتصل المدة إلى 276 يوما لذلك تعيد الكنيسة عيد الميلاد كل أربعة سنين مرة يوم 28 كيهك.



قاعدة ثابتة:

وأوضح أن السنة القبطية التي تقبل القسمة على العدد 4 (أربعة) بدون باقي يكون فيها، الاحتفال بعيد الميلاد يوم 28 من شهر كيهك مجموع فطر الميلاد مع صوم الرسل 82 يومًا.

مختتمًا: إذا جاء عيد الميلاد يوم 28 كيهك تُقرأ في ذلك اليوم قراءات يوم 29 كيهك الخاصة بعيد الميلاد أما قراءات يوم 28 كيهك فتُقرأ في أيام البرامون السابق للعيد ويستمر الاحتفال بالعيد لليوم التالي وهو 29 من شهر كيهك، وذلك بإقامة القداس الإلهي في صباح يوم 29 كيهك وتُتلى في هذا القداس قراءات يوم 29 كيهك مرة أُخرى وهي الخاصة بعيد الميلاد، إذا وافق 29 من شهر كيهك يوم الأربعاء أو الجمعة في هذه السنة يحل الفطر فيهما.

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