الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية  2024

رأس السنة
رأس السنة

مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الميلادية 2024، يبحث الكثيرون عن عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية  2024، لتقديمها لبعضهم البعض.

السنة الميلادية الجديدة

ومن المقرر أن تنتهي السنة الميلادية الحالية يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، ليبدأ العام الميلادي الجديد يوم الاثنين 1 يناير 2024، وتعد رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في بعض الدول العربية مثل الكويت والإمارات، كما تعتزم العديد من الدول إقامة العروض الاحتفالية الضخمة بإطلاق الألعاب النارية والعروض الترويجية الترفيهية التي تعد مظهرًا من مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما هو معتاد كل عام، ولكن قد يتغير الأمر هذا العام، بسبب تفاقم أحداث الحرب في غزة.

عبارات التهنئة بالعام الميلادي الجديد

أدعو الله أن يكون عام 2024 بداية رائعة لكل الأحلام الجميلة التي ينتظر الجميع تحقيقها.

العام الجديد فرصة رائعة كي نقلب صفحات الأيام الحزينة، ونبدأ معًا بداية مليئة بالحماسة والخير.

أفضل ما أتمناه في العام الجديد 2024 أن أرى جميع أحبابي وهم في أحسن حال، وأن أرى أفراحهم ونجاحاتهم.

بمشاعر مليئة بالحب والأمل، أرجو أن يكون العام الجديد يشبه دعاء الأمهات، ومحملًا بالمفاجآت الجميلة التي ينتظر الناس تحقيقها.

كل عام وأنتم نجوم سنواتي كلها، كل عام وأنتم أقمار في سماء عامي الجديد، كل عام وأنتم بألف خير.

لا معنى للسنة الجديدة إن لم تكونوا أنتم فيها، كل عام وأنتم تلتفون حول قلبي مثل الأزهار ذات العطر الفواح.

مناسبة قدوم سنة جديدة 2024  نتمنى لكم عام مليئًا بالفرح والسعادة والخير وكل عام وأنتم بخير.

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نتمنى لكم ولعائلاتكم عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والفرح وعام مليئًا بالنجاح.

بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية 2024 نتمنى لكم بداية جديدة في حياتكم مليئة بالأمل والتفاؤل وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير سنة جديدة 2024 سعيدة وموفقة للجميع.

بكرا الشمس تشرق بيوم جديد من الكريسماس 2024 يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

يهل علينا عام جديد مليء بالتفاؤل والفرح والأمل بالله، كل عام وأنتم بألف خير.

كل عام ونجاحاتكم وتميزكم تزداد بازدياد السنوات، مع الكثير من الحب والفرح.

ها قد جاء عام جديد 2024، أتمنى من الله أن يكون هذا العام عامًا مميزًا لكل الأحبة والأصدقاء.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

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