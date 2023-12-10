الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة المدارس فى الانتخابات الرئاسية 2024

مدرسة
مدرسة

موعد إجازة المدارس في الانتخابات الرئاسية 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية.

إجازة الانتخابات الرئاسية المصرية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إجازة المدارس التي بها لجان انتخابية في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر، على أن تستمر الدراسة بالمدارس بداية من يوم الأربعاء.

موقع الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة اللجنة الانتخابية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي في المدارس التي ليس بها لجان انتخابية، في انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها بداية من يوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر.

موعد انتهاء إجازة الانتخابات الرئاسية 2024

وتستكمل الدراسة في جميع المدارس فور انتهاء ماراثون الانتخابات بداية من يوم الأربعاء المقبل

وتعقد اللجان الانتخابية، بانتخابات الرئاسة 2024، داخل المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

وتزينت المدارس وأقامت السراديق أمام الأبواب استعدادا لاستقبال الناخبين مع توفير مقاعد لكبار السن، بالتعاون مع رؤساء الأحياء.

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مصدر بـ"التعليم" يكشف مصير الدراسة بالمدارس خارج سباق الانتخابات الرئاسية

وشددت المديريات التعليمية على مديري المدارس بتواجد عمال النظافة طوال أيام الانتخابات، لرفع المخلفات أولا بأول، كما شددت على وجود مديرى عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات.
ووجه الوزير بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق.

وشدد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

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