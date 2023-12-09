السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة اللجنة الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

موقع الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة اللجنة الانتخابية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موقع الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة اللجنة الانتخابية 

 

معرفة لجنة الانتخابات من خلال الخدمة الصوتية 

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى إلى أنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول واتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لـ معرفة اللجنة الانتخابية.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

أتاح الموقع الإلكتروني الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة اللجنة الانتخابية باستخدام الرقم  القومي وذلك بالدخول على هذا الرابط www.elections.eg

 

محافظ القاهرة: مقار العاصمة الانتخابية مستعدة لاستقبال انتخابات الرئاسة

 

15 نوفمبر الماضي.. الموعد النهائي لتغير اللجنة الانتخابية 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني بداية من 7 نوفمبر الماضي، استعلام المواطن لمعرفة اللجنة الانتخابية وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي، وأجازت له حتى موعد غايته 15 نوفمبر 2023 تغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته، شريطة أن يكون المركز الجديد يقع في نطاق موطنه الانتخابي.

يذكر أنه  تقدم  قرابة المليون مواطن للاستعلام  عن على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، كما تلقت الهيئة أيضا خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين.

مرشحين الرئاسية المصرية 2024

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم:

1-عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي هو النجمة.

2- محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، ورمزه الانتخابي هو الشمس.

3- عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة. 

4- حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، ورمزه الانتخابي هو السلم. 

 

 

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