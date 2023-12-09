السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: مقار العاصمة الانتخابية مستعدة لاستقبال انتخابات الرئاسة

جاهزية المقار الانتخابية
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جاهزية كل المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية التى تبدأ صباح غدٍ 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.  

ويبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالى 8236761 ناخب موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالاضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية. 

وأكد أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار مإلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التى تمت اقامتها برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية، ستؤدى عملها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية . 

وتابع المحافظ أنه جرى مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية.
 

توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع

وأضاف محافظ القاهرة أنه جرى توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة. 

وشدد على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
جاهزية المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة
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