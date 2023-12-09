مصدر بـ"التعليم" يكشف مصير الدراسة بالمدارس خارج سباق الانتخابات الرئاسية

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي في المدارس التي ليس بها لجان انتخابية، في انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها بداية من يوم ١٠ ديسمبر وحتى ١٢ ديسمبر.

وشدد المصدر، على أن الدراسة تستكمل في جميع المدارس فور انتهاء ماراثون الانتخابات بداية من يوم الأربعاء المقبل.

واستعدت المدارس على مستوى الجمهورية، لعقد اللجان الإنتخابية المعدة لاستقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من (١٠ _ ١٢) ديسمبر الجارى.

وقامت المديريات التعليمية بتزين المدارس وإقامة السرادقات أمام الأبواب استعدادا لاستقبال الناخبين مع توفير مقاعد لكبار السن، بالتعاون مع رؤساء الأحياء.

وشددت المديريات التعليمية على مديري المدارس بتواجد عمال النظافه طوال أيام الانتخابات، لرفع المخلفات أول بأول، كما شددت على تواجد مديرى عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.