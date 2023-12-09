السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

لجنة الشهيد ياسر
لجنة الشهيد ياسر جنينة في الشروق

أنهت أمانة مستقبل وطن الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وجرى الانتهاء من كافة الاستعدادات في لجنة الشهيد ياسر جنينة بمنطقة ال١٠٠ متر وأيضا اللجنة الانتخابية الثانية بمدرسة الطبري.

txt

سياسيون يحثون الشعب المصري على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

وقد تم تجهيز اماكن لاستقبال الناخبين وتجهيز استعدادات خاصة لاستقبال كبار السن وذوي الهمم وتقديم كافة التسهيلات لهم حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم في الصندوق الانتخابي، وتوفير حوي ملائم يليق بهذا العرس الانتخابي الهام

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها غدا امام الناخبين لبدء عملية الانتخاب.

مستقبل وطن الشروق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لجنة الشهيد ياسر جنينة مدرسة الطبري الصندوق الإنتخابي اللجان الانتخابية

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان القاهرة جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

سقوط 7 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالجيزة وسوهاج

ضبط 13437 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالجيزة والبحر الأحمر

ضبط 241 قضية مخدرات بنطاق المحافظات خلال 24 ساعة

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين

"الداخلية": جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

بأكثر من مليون جنيه مخدرات.. سقوط إمبراطور الكيف بسوهاج

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟