تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أنهت أمانة مستقبل وطن الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وجرى الانتهاء من كافة الاستعدادات في لجنة الشهيد ياسر جنينة بمنطقة ال١٠٠ متر وأيضا اللجنة الانتخابية الثانية بمدرسة الطبري.

وقد تم تجهيز اماكن لاستقبال الناخبين وتجهيز استعدادات خاصة لاستقبال كبار السن وذوي الهمم وتقديم كافة التسهيلات لهم حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم في الصندوق الانتخابي، وتوفير حوي ملائم يليق بهذا العرس الانتخابي الهام

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها غدا امام الناخبين لبدء عملية الانتخاب.