الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي ثلاث أشهر هجرية.. موعد غرة شهر رمضان 2024 في مصر

جريدة الدستور

يترقب الكثير من المسلمين اقتراب العام الميلادي الجديد بفارغ الصبر، متطلعين إلى قدوم شهر رمضان الكريم فلهذا الشهر مكانة خاصة في قلوب جميع المسلمين، نظرًا للفضائل الكثيرة التي يحملها هذا الشهر الكريم، ومن بين هذه الفضائل، فإن أداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان يأتي على رأس القائمة.، ومن المتوقع أن يحل شهر رمضان في شهر مارس من العام 2024.

فضل صيام شهر رمضان المبارك 2024

ويحرص المسلمون على اغتنام هذا الشهر وصيامه الذي يعد الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس،  وهو شهر رزق وبركة كما تفتح في شهر رمضان أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وتقبل النفس على فعل الخير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين".

موعد شهر رمضان 2024 / 1445 في مصر ورسائل تهنئة بالشهر الكريم

موعد غرة شهر رمضان 2024

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد غرة شهر رمضان لعام 2024 قد يكون فلكيًا  يوم الإثنين 11 مارس 2024، وسيكون عدد أيامه 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالي 89 يوما على بداية الشهر ومن المفترض أن يأتي متممًا عدته ثلاثين يومًا.

على أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان لتبيان موعده وإعلان أول أيامه رسميًا.

موعد غرة شهر جماد الآخر 1445 هـ

وقد أعلن بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا وفق حساباته الفلكية أن غرة شهر جمادى الآخر 1445 هـ فلكيًا  تأتي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، وبذلك متبقى على غرة شهر رمضان ثلاث أشهر هجرية.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024 

  • كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
  • أسمى الأماني وأرق التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
  • كل عام وانتم بخير وسعادة ورمضان كريم عليكم وعلى اسرتكم.
  • ارسل لكم التهنئة الخالصة من القلب بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير.
  • أتمني من الله ان يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك وأن يبلغنا ليلة القدر ويرزقنا فضل هذا الشهر سنوات عديدة.
    اقرأ أيضًا: موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا.. أفضل الأدعية المستحبة خلال الشهر الكريم
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موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا.. أفضل الأدعية المستحبة خلال الشهر الكريم

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