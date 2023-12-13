الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا.. أفضل الأدعية المستحبة خلال الشهر الكريم

جريدة الدستور

بدء العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك، فيكثر التساؤل عن موعد شهر رمضان 2024 وأفضل الأدعية المستحبة خلال الشهر الكريم عبر جوجل، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى قام بإعدادها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن مبعاد شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2024

وتشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سوف يكون الاثنين 11 من مارس 2024، وعدته سوف تكون 30 يومًا، وبذلك سيتبقى حوالى عدد 90 يوما على أول أيامه.

وكشفت الحسابات الفلكية التى قام بإعدادها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن ميعاد شهر جمادى الآخرة في عام 1445 هجريا، وستكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكيًا في يوم الخميس 2023/12/14.

ترتيب الأشهر الهجرية

  • 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

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أدعية شهر رمضان المبارك 2024

  1. اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ
  2. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، واطعام الطعام، وافشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين.
  3. اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.
  4. اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتك، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
  5. اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجود الأجْوَدينَ.
  6. اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامة أمرك، وأذقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصر النّاظِرينَ.
  7. اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوليائك المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.
  8. اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، ولا تضربني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ واياديك يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.
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