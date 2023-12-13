موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا.. أفضل الأدعية المستحبة خلال الشهر الكريم

بدء العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك، فيكثر التساؤل عن موعد شهر رمضان 2024 وأفضل الأدعية المستحبة خلال الشهر الكريم عبر جوجل، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى قام بإعدادها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن مبعاد شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2024

وتشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سوف يكون الاثنين 11 من مارس 2024، وعدته سوف تكون 30 يومًا، وبذلك سيتبقى حوالى عدد 90 يوما على أول أيامه.

وكشفت الحسابات الفلكية التى قام بإعدادها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن ميعاد شهر جمادى الآخرة في عام 1445 هجريا، وستكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكيًا في يوم الخميس 2023/12/14.

ترتيب الأشهر الهجرية

1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

أدعية شهر رمضان المبارك 2024