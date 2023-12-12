الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد شهر رمضان 2024 / 1445 في مصر ورسائل تهنئة بالشهر الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

أعلنت البحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024، ولكن يصوم المسلمون وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان 2024 والتي تختلف من شهر لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي:

موعد شهر رمضان 2024 

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون عدد أيام الشهر 30 يومًا، وبذلك، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2024.

ويتم صيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلال الشهر والذي تستطلعه دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان من كل عام، وإذا ثبت رؤية هلال شهر رمضان يتم صيام اليوم التالي، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان. 

موعد شهر رمضان 2024 في مصر فلكيًا وتوقيت أذان الفجر للإمساك

موعد غزة شهر رمضان.. رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024

رسائل تهنئة لشهر رمضان 2024

  • أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، وجعل شهر رمضان الكريم فاتحة خير لكم، وأعاده عليكم باليمن والبركات.
  • أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يجعلكم ممن عتقهم من النار، وأن يكتب لكم أجر الصائمين.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وتقبل منكم صالح الأعمال.
  • مع بداية شهر رمضان الكريم، أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، وأسأل الله أن يجعله شهرًا مباركًا عليكم، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال.
  • رمضان كريم، أسأل الله أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم، وأن يعينكم على طاعته، وأن يجعلكم من أهل الجنة.
  • إلى أخي العزيز/ أختي العزيزة، أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وجعلكم ممن عتقهم من النار.
  • إلى أعز الأصدقاء، رمضان كريم، أسأل الله أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم، وأن يجعلكم من أهل الجنة.
  • إلى عائلتي الغالية، رمضان كريم، أسأل الله أن يجمعنا على خير في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال.
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موعد شهر رمضان 2024 في مصر فلكيًا وتوقيت أذان الفجر للإمساك

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