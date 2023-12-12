موعد شهر رمضان 2024 / 1445 في مصر ورسائل تهنئة بالشهر الكريم

أعلنت البحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024، ولكن يصوم المسلمون وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان 2024 والتي تختلف من شهر لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي:

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون عدد أيام الشهر 30 يومًا، وبذلك، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2024.

ويتم صيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلال الشهر والذي تستطلعه دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان من كل عام، وإذا ثبت رؤية هلال شهر رمضان يتم صيام اليوم التالي، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان.

رسائل تهنئة لشهر رمضان 2024