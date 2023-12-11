موعد شهر رمضان 2024 في مصر فلكيًا وتوقيت أذان الفجر للإمساك

بدأ العد التنازلي لحلول موعد شهر رمضان 2024 حيث تبقى عليه 91 يوما وفق الحسابات الفلكية التي حددت موعده وما يؤكد هذا الموعد هي دار الإفتاء المصرية التي تستطلع هلال الشهر الكريم ثم تعلن عن موعده.

موعد شهر رمضان 2024

في التقرير التالي نوضح موعد شهر رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية وكذلك موعد أذان الفجر خلال الشهر.

وفقًا للحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1445 سيكون الاثنين 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

من المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون شهر رمضان هذا 30 يوم هذا العام في حين كان العام السابق 29 يوم فقط.

وبذلك يكون موعد أول يوم عيد الفطر 2024 هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد آذان الفجر في شهر رمضان 2024

الإثنين 1 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:43

الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:42

الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:41

الخميس 4 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:39

الجمعة 5 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:38

السبت 6 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:37

الأحد 7 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:36

الإثنين 8 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:34

الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:36

الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:33

الخميس 11 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:31

الجمعة 12 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:29

السبت 13 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:28

الاحد 14 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:27

الاثنين 15 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:25

الثلاثاء 16 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:24

الاربعاء 17 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:23

الخميس 18 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:21

الجمعة 19 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:20

السبت 20 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:19

الاحد 21 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:19

الاتنين 22 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:16

الثلاثاء 23 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:13

الخميس 25 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:12

الجمعة 26 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:11

السبت 27 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:09

الاحد 28 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:08

الاثنين 29 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:07

الثلاثاء 30 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:05