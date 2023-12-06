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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد شهر رمضان 2024.. باقي كم يوم على بداية الشهر المبارك

شهر رمضان
شهر رمضان

مع قرب العام الجديد يحرص المواطنين على معرفة باقي كم يوم على شهر رمضان ، للاستعداد لاستقبال شهر رمضان، حيث كشف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي في البحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024، وأيضا تفاصيل رؤية وميلاد الهلال بشهر رمضان لعام 2024، وستكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ فلكيًا يوم الاثنين 11 من مارس 2024.

موعد شهر رمضان 2024.. باقي كم يوم على بداية الشهر المبارك

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة باقي كم يوم على بداية شهر رمضان 2024.

وبناء على حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية ستشير جميع النتائج الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان المبارك سوف يكون يوم الاثنين 11 مارس 2024، عقب مرور 95 يوم من الآن.

ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر

فلكيًا الاثنين 11 مارس.. كم باقي على شهر رمضان 2024؟

موعد شهر رمضان 2024
 

وأشار الدليل الفلكي الذي يتبع للمعهد إلى أن يكون هلال شهر رمضان سيولد مباشرة عقب حدوث الاقتران بتمام الساعة 11:02 صباحًا وذلك بتوقيت القاهرة المحلي قي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ وهو الموافق 10/3/2024، وهذا يكون هو يوم الرؤية.

وأضاف الدليل الفلكي: وسيبقى الهلال الجديد لمدة حوالي 12 دقيقة عقب غروب شمس ذلك اليوم هو يوم الرؤية) في مدينة مكة المكرمة وفي القاهرة لمدة 14 دقيقة، وبباقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد بسمائها لمدد تتراوح بين حوالي 13 إلى 15 دقيقة، أما يكون في العواصم والمدن العربية والإسلامية فسيبقى الهلال الجديد عقب غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 4 إلى 22 دقيقة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف المصرية، إنه يكون في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي ستقوم به وزارة الأوقاف، فإنها ستستعد بشكل مبكر لبرامجها الدعوية وتكون بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص.

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ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر

وأوضحت أن ذلك تحت إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة ننشر نموذجًا منها بأسماء العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـــ، 2024م) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسوف ننشر لاحقًا بيان الأنشطة الدعوية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

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