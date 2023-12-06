بعد نجاح "تحت الوصاية".. سر غياب منى زكي عن سباق درامي رمضان

قررت النجمة منى زكي عدم المشاركة فى الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على أن تأخذ قسطا من الراحة بعد نجاح مسلسلها "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الدرامي الرمضاني الماضي 2023.

سر غياب منى زكي عن السباق الدرامي الرمضاني المقبل

وأكدت "منى" في تصريحات صحفية لها من قبل أنها دائما تتأنى فى اختياراتها وليس شرطا أساسيا وجودها بشكل سنوي فى الدراما الرمضانية، كما أنها تفضل دائما أن تهدأ وتأخذ كل الوقت فيما يعرض عليها، لتقديم عمل درامي متكامل الأركان له إيجابيات ويناقش العديد من القضايا يليق بمشوارها وتاريخها الفني كي تحافظ على مكانتها فى نظر أولادها وجمهورها مشيرة الى انها لن تقدم مسلسل أقل قوة من قبله.

منى زكي تجهز لأعمال سينمائية جديدة

وفى سياق متصل، تعطي "مني" تركيزها خلال الفترة الحالية لعودتها إلى عالم السينما خاصة أنها تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلمين الأول فيلم "لعب عيال" بقيادة المخرج طارق العريان، والذي يسجل عودتها للوقوف أمام النجم كريم عبد العزيز، بعد 14 عاما منذ آخر افلامها معا "ولاد العم" الذي تم انتاجه عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا وهو من إخراج شريف عرفة.

أما العمل الثاني هو فيلم "لسه حتة" الذي يجمعها بزوجها النجم أحمد حلمي، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء، ويسجل عودتهما للوقوف معا فى السينما بعد عدة نجاحات قدمها الثنائي معا كان آخرها فيلم 18 يوم الذي تم انتاجه عام 2011 وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم إياد نصار، وسلوى محمد علي، وناهد السباعي والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

منى زكي تنتظر عرض فيلم "السرب"

كما تنتظر منى زكى طرح فيلم "السرب" بدور العرض السينمائية، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم: كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.