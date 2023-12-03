فلكيًا الاثنين 11 مارس.. كم باقي على شهر رمضان 2024؟

بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر البركة والخير شهر رمضان الكريم ورغبة الكثيرين في معرفة كم متبقي على حلول شهر رمضان 2024.

في التقرير التالي نجيب على السؤال المطروح عن كم متبقي على شهر رمضان 2024 وموعد اذان الفجر والمغرب في اليوم الأول من الشهر.

كم متبقي على شهر رمضان 2024؟

وفق الحسابات الفلكية فإن أول يوم لشهر رمضان 2024 يكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 وبذلك يتبقى عليه 99 يوم.

يكون موعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:43 ويكون موعد آذان المغرب الساعة 6:01، ويكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول 13 ساعة تقريبا.

موعد اذان المغرب في شهر رمضان

الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان موعد آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:12.

الجمعة 19 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:13

الاتنين 22 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:17

الاحد 28 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:19