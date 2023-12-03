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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلكيًا الاثنين 11 مارس.. كم باقي على شهر رمضان 2024؟

شهر رمضان
شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر البركة والخير شهر رمضان الكريم ورغبة الكثيرين في معرفة كم متبقي على حلول شهر رمضان 2024

في التقرير التالي نجيب على السؤال المطروح عن كم متبقي على شهر رمضان 2024 وموعد اذان الفجر والمغرب في اليوم الأول من الشهر. 

كم متبقي على شهر رمضان 2024؟

وفق الحسابات الفلكية فإن أول يوم لشهر رمضان 2024 يكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 وبذلك يتبقى عليه 99 يوم. 

يكون موعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:43 ويكون موعد آذان المغرب الساعة 6:01، ويكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول 13 ساعة تقريبا.

باقي 106 أيام.. عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

موعد اذان المغرب في شهر رمضان 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان موعد آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:09

الاثنين  15 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:12.

الجمعة 19 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:13

الاتنين 22 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:17

الاحد 28 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445 موعد آذان المغرب 6:19

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