الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد عبدالله محمود فى "حق عرب" (خاص)

أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود

يخوض الفنان أحمد عبدالله محمود السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، ورياض الخولي ووفاء عامر ويشاركهم البطولة كل من أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز وميريهان حسين والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وعلمت "الدستور" من مصادر مطلعة تفاصيل شخصية أحمد عبدالله محمود، ضمن أحداث مسلسل “حق عرب"، حيث سيحاول أن يكون كبيرا للمنطقة بدلا من عمه (رياض الخولي) الذي يؤدي شخصية (بدير).

أبطال مسلسل حق عرب لأحمد العوضي 

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى ورياض الخولي ووفاء عامر ويشاركهم البطولة كل من أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز وميريهان حسين والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ويعكف المخرج إسماعيل فاروق حاليا على معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادا لبدء تصوير العمل خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل. 

وتشهد أحداث مسلسل حق عرب أكثر من خط درامي، حيث يدور في إطار من  الأكشن والرومانسية ويلعب أحمد العوضي دور شخصية شعبية.

مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 شخصية أحمد عبدالله محمود تفاصيل شخصية أحمد عبدالله محمود في حق عرب مسلسل حق عرب

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