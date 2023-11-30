مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد عبدالله محمود فى "حق عرب" (خاص)

يخوض الفنان أحمد عبدالله محمود السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، ورياض الخولي ووفاء عامر ويشاركهم البطولة كل من أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز وميريهان حسين والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وعلمت "الدستور" من مصادر مطلعة تفاصيل شخصية أحمد عبدالله محمود، ضمن أحداث مسلسل “حق عرب"، حيث سيحاول أن يكون كبيرا للمنطقة بدلا من عمه (رياض الخولي) الذي يؤدي شخصية (بدير).

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى ورياض الخولي ووفاء عامر ويشاركهم البطولة كل من أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز وميريهان حسين والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ويعكف المخرج إسماعيل فاروق حاليا على معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادا لبدء تصوير العمل خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وتشهد أحداث مسلسل حق عرب أكثر من خط درامي، حيث يدور في إطار من الأكشن والرومانسية ويلعب أحمد العوضي دور شخصية شعبية.