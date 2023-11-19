الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود حمدان ينتهي من كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "حق عرب"

احمد العوضي
احمد العوضي

انتهى المؤلف محمود حمدان من كتابة العشر حلقات الأولى من مسلسل "حق عرب"، للنجم أحمد العوضى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ويعود النجم أحمد العوضى خلال أيام من إيطاليا لاستئناف تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "حق عرب"، حيث من المقرر أن يبدأ البروفات الأولى خلال أيام عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وتحديد ملامح الشخصية التي يلعبها ضمن أحداث المسلسل.

 المخرج يواصل معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال الباقين 

ويعكف المخرج إسماعيل فاروق حاليا على معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادا لبدء تصوير العمل خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل. 

في سياق متصل لم يتم الاستقرار حتى الان علي اسم الممثلة التي ستتقاسم البطولة النسائية أمام أحمد العوضى خلال أحداث العمل، وذلك بعد انفصاله فنيا عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

و تشهد أحداث مسلسل حق عرب  أكثر من خط درامي، حيث يدور في إطار من  الأكشن والرومانسية ويلعب أحمد العوضي دور شخصية شعبية.

أبطال مسلسل حق عرب لأحمد العوضي 

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى ورياض الخولي ووفاء عامر ويشاركهم البطولة كلا  من أحمد صيام، أحمد عبد الله محمود، وليد فواز وميريهان حسين والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من جهة أخرى يواصل النجم احمد العوضي تصوير المشاهد النهائية من فيلم “الاسكندراني” في إيطاليا والذي يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما حيث من المنتظر طرح العمل بدور العرض السينمائي في مصر نهاية شهر ديسمبر المقبل. 

وفيلم "الإسكندارني" أولى بطولات أحمد العوضي في السينما، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة زينة، كما يشارك في الفيلم كل من بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية "الإسكندارني"، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. 

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