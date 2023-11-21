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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد شهر رمضان 2024 في مصر وتوقيت آذاني الفجر والمغرب

شهر رمضان
شهر رمضان

شهر رمضان من الشهور المنتظرة من العام للعام بطقوسه الدينية والروحانية التي تُقام به بشكل خاص من صيام وقيام وذكر وعبادات مستحبة خلال الشهر الكريم تطبيقًا لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ خَرَجَ مِنَ الذَّنْبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

نوضح في هذا التقرير موعد شهر رمضان 2024 في مصر وامساكية الشهر الكريم لموعد اذاني الفجر والمغرب.  

وفق الحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون أول لشهر رمضان الكريم 1445 هو  الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 111 يوم. 

جاء في فضل صيام شهر رمضان آيات صريحة من القرآن الكريم ومنها قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

موعد آذاني المغرب والفجر شهر رمضان 2024 

الإثنين 1 رمضان 1445 الموافق بالميلادي  11 مارس 2024

 موعد آذان الفجر  4:43

 موعد آذان المغرب 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 12 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:42

موعد آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 13 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:41

موعد آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 14 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:39

موعد آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 15 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:38

 موعد آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 16 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:37 

موعد آذان المغرب 6:04

 

أرق رسائل التهنئة.. موعد شهر رمضان الكريم 2024 وإجازة عيد الفطر

رسميا الآن.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

الأحد 7 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 17 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:36

 موعد آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 18 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:34

 موعد آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 19 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:36

 موعد آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 20 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:33

 موعد آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 21 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:31

 موعد آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 22 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:29

 موعد آذان المغرب 6:08

السبت  13 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 23 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:28

موعد آذان المغرب 6:09

الاحد  14 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 24 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:27

موعد آذان المغرب 6:09

الاثنين   15 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 25 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:25

موعد آذان المغرب 6:10

الثلاثاء  16 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 26  مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:24

موعد آذان المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 27 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:23

موعد آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 28 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:21

موعد آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445 الموافق بالميلادي29  مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:20

موعد آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 30 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:19

موعد آذان المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 31 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:19

موعد آذان المغرب 6:13

الاتنين 22 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 1  أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:16

موعد آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 2 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:15

موعد آذان المغرب 6:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 3 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:13

موعد آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 4 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:12

موعد آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 5 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:11

موعد آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 6 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:09

موعد آذان المغرب 6:17

الاحد 28 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 7 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:08

موعد آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 8 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:07

موعد آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 9  أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:05

موعد آذان المغرب 6:19

 

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أرق رسائل التهنئة.. موعد شهر رمضان الكريم 2024 وإجازة عيد الفطر

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