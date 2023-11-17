الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| منة فضالي تنتظر عرض "في القلب" وتستعد لتصوير "كوبرا"

منة فضالي
منة فضالي

تعاقدت الفنانة منة فضالي رسميًا، على المشاركة في مسلسل “كوبرا” بطولة الفنان محمد عادل إمام، للمشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وتستعد “فضالي” لتصوير مشاهدها خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعد الانتهاء من تقديمها العرض المسرحي الكوميدي “صوابع زينب” التي تشارك فيه بجانب نخبة من الفنانين.

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن باقي طاقم العمل لـ مسلسل كوبرا لـ محمد إمام.

أخر أعمال محمد إمام الدرامية 2021
وكانت آخر أعمال محمد إمام الرمضانية كانت مسلسل النمر، والذي عرض في عام 2021، حيث شاركة في بطولته عدد من نجوم الفن ومنهم: هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

من جهة مختلفة، تنتظر منة فضالي عرض فيلم “في القلب” التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، لذلك تعيش حالة من النشاط الفني بأحدث اعمالها السينمائية والدرامية وكذلك المسرحية.

وتشارك في بطولته مع خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.

كوبرا السباق الرمضاني منة فضالي عام 2024 صوابع زينب المسرحي

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