الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميا الآن.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

شهر رمضان
شهر رمضان

ينتظر المسلمين في شتى بقاع محافظات مصر معرفة موعد شهر رمضان 2024 في مصر، للاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وشراء كافة الاحتياجات والمستلزمات، حيث يفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك 2024، 115 يومًا فقط.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد شهر رمضان 2024 في مصر، وأبرز أدعية شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2024

حيث يشير التقويم الميلادي لأن بداية شهر رمضان 2024 سيكون في شهر مارس القادم من عام 2024، وتحديدًا في يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس، ليكون اليوم الأول في شهر الصوم الذي يترقبه العديد من المسلمين. 

استقبال شهر رمضان 2024

وقال الدكتور ياسر سلمي، بصفته العالم الأزهري والباحث بالتراث الديني، أنه يكون على المسلم أن يستعد لاستقبال شهر رمضان لعام 2024 وخاصة عندما يقترب ميعاد حلوله أكثر من ذلك، موضحًا أن أبرز أشكال الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، وهي الحرص على التقرب لله عز وجل وكذلك استحضار النية، والدعاء بأن يثبتهم الله عز وجل وأن سيكونوا من الفائزين في هذا الشهر المبارك مع نهايته.

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أدعية شهر رمضان قصيرة

  • «اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب».
  • «اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».
  • «اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِى بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ».
  • «رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».
  • «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».
  • «لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».
  • «رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا».
  • «رب اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتى رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ».
  • «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ».

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  • «رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».
  • «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».
  • «اللَّهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ».
  • «اللّهم أعنى على طاعتك فى هذا الشهر الفضيل، وأعطى قلبي وبدنى القوّة والعزيمة».
  • «اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة».
  • «اللهم اجعلنى فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا».
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