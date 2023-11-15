الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طنطا للزيوت والصابون: نستهدف طرح 6 آلاف طن في معارض أهلا رمضان

خطاب
خطاب

كشف المهندس إبراهيم خطاب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين، أنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلا رمضان لتصل إلى 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم قام بها المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مصنع الشركة بطنطا في محافظة الغربية.

وأضاف أن شركته تنتج 10 منتجات بعدد يتخطى 90 صنفا،  ويتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلي 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف للسوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتية سنويا، و2000 طن صابون غسيل، كما يتم إنتاج سنويا  1500 طن صابون تواليت، و 1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني.

وتابع خطاب إنه يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة إلي 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7 إلي 19 لترا ، واستخلاص الزيوت من فول الصويا و بذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طنا بمصنع بنها.

أهلا رمضان

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات صحفية إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وأضاف خطاب أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل 14 ألف طن شهريًا، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.

وكشف خطاب أنه تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدي الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلي 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والاسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 أخرى مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

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ولفت إلى أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخري لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد ادني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخري بخلاف الزيوت.

واكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.

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