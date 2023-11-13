الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التموين: نقص السكر فى الأسواق بسبب تخزينه من قبل التجار لشهر رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، أن نقص السكر فى الأسواق بسبب تخزينه من قبل التجار لشهر رمضان.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن معظم الشركات والتجار والمستهلكين، يسعون لتخزين السكر قبل قدوم شهر رمضان.

وأشار عشماوي، إلي أن لدى وزارة التموين مخزون استراتيجي امن من السكر، مضيفًا بأن سعر السكر في المنظومة التموينية يقدر بـ 12.60 قرش للكيلو الواحد.

ونوّه مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، أن سبب الأزمة في السكر، هو أن المطلوب أكثر من المعروض، بالإضافة إلى تخزين الشركات المختصة بالصناعات الغذائية لكمية كبيرة من السكر.

الدكتور إبراهيم عشماوى السكر وزير التموين على مسئوليتي صدى البلد

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