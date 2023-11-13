الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبة المواد الغذائية تنفى أزمة نقص السكر فى مصر

السكر
السكر

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر تتمتع بالأمن الغذائي بنسبة 100%، مشيرًا إلى توافر جميع المنتجات الغذائية في الأسواق الصغيرة والكبيرة.

 

وقال الدجوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الدولة تقدم سكرًا مجانيًا لـ 65 مليون مواطن بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا، وهو يخصم من دعمهم التمويني.

 

 وأوضح أنه تم توزيع 85% من الكميات المستهدفة من المواد التموينية هذا الشهر، ما يدل على سهولة الحصول على السلع، وأن مبادرة خفض الأسعار ساهمت في دعم المنتج المحلي في ظل ارتفاع سعره عالميا.

 

وأشار إلى أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من السكر، وتستورد الباقي من الخارج، ورغم ذلك فإن السوق لا يعاني من نقص في السكر، والدولة تضمن توفيره بأسعار معقولة.

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