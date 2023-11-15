مسلسلات رمضان 2024| القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

تعاقد مجموعة من نجوم الفن على المشاركة في مسلسل “حق عرب”، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر طرحه ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024.

وضمت قائمة أبطال العمل كل من الفنان أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومن المقرر أن يبدأ كل منهم تصوير مشاهده في المسلسل في منتصف شهر ديمسبر المقبل.

“حق عرب” ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة الفنان أحمد العوضي، ويشاركه فيه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان رياض الخولي ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

فيلم الإسكندراني

من ناحية أخرى، انتهي أحمد العوضي من تصوير فيلمه "الإسكندراني" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وفيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.