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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد أول يوم رمضان 2024 وإجازة عيد الفطر المبارك 1445

شهر رمضان
شهر رمضان

يحدد الرؤية الشرعية للهلال موعد أول يوم رمضان 2024 واليت يتم استطلاعها يوم 29 من شهر شعبان، بينما تحدد البحوث الفلكية موعد أول يوم رمضان 2024  ولكن يبدأ الصيام وفق الرؤية الشرعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول يوم رمضان 2024 وأجازة عيد الفطر المبارك.

موعد أول يوم رمضان 2024

حددت البحوث الفلكية موعد أول يوم رمضان 2024  ليوافق  يوم الاثنين 11 مارس 2024، وبذلك يكون شهر رمضان 2024 30 يومًا، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر الصيام الذي يعتبر من أهم أركان الإسلام، ويتم صيام شهر رمضان وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تستطلع دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان وإذا ثبت ميلاد الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان 2024 وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان ويليه اول يوم رمضان 2024.

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"الحسابات الفلكية" تكشف موعد شهر رمضان 2024

موعد عيد الفطر 2024 

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر شوال 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

وهذا الموعد هو نفس الموعد الذي أعلنه معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، ويتم إثبات موعد عيد الفطر بالرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والذي تقوم به دار الإفتاء المصرية يوم 29 رمضان فّا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر وإذا لم يثبت يكون التالي هو المتمم لشهر رمضان.

وعيد الفطر هو عيد إسلامي يحتفل فيه المسلمون بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان،  وهو أحد عيدي المسلمين والعيد الآخر هو عيد الأضحى أحد أيام الحج في العاشر من شهر ذي الحجة.

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موعد شهر رمضان الكريم ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

اول يوم رمضان موعد عيد الفطر شهر الصيام البحوث الفلكية الرؤية الشرعية للهلال دار الافتاء

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موعد شهر رمضان الكريم ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

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